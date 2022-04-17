РФ провела перевірку боєздатності трьох мотострілецьких бригад у Придністров'ї: не готові до ведення бойових дій, - Генштаб ЗСУ
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У Придністров'ї, за участю представників федеральної служби безпеки РФ, було проведено перевірку боєздатності 1-ї, 2-ї та 3-ї окремих мотострілецьких бригад збройних формувань ПМР.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ у Facebook .
"За наявною інформацією у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці, за участі представників федеральної служби безпеки РФ, було проведено перевірку боєздатності 1-ї, 2-ї та 3-ї окремих мотострілецьких бригад збройних формувань ПМР. Підрозділи, що перевірялися, не готові до ведення бойових дій", - йдеться в повідомленні.
"На тимчасово зайнятих окупантами територіях продовжується мародерство та насильницькі дії з боку російських військовослужбовців стосовно цивільного населення. Ці дії заохочуються їх військовим командуванням", - заявили в ЗСУ.