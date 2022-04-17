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РФ провела перевірку боєздатності трьох мотострілецьких бригад у Придністров'ї: не готові до ведення бойових дій, - Генштаб ЗСУ

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У Придністров'ї, за участю представників федеральної служби безпеки РФ, було проведено перевірку боєздатності 1-ї, 2-ї та 3-ї окремих мотострілецьких бригад збройних формувань ПМР.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативну інформацію Генштабу ЗСУ у Facebook .

"За наявною інформацією у невизнаній Придністровській Молдавській Республіці, за участі представників федеральної служби безпеки РФ, було проведено перевірку боєздатності 1-ї, 2-ї та 3-ї окремих мотострілецьких бригад збройних формувань ПМР. Підрозділи, що перевірялися, не готові до ведення бойових дій", - йдеться в повідомленні.

"На тимчасово зайнятих окупантами територіях продовжується мародерство та насильницькі дії з боку російських військовослужбовців стосовно цивільного населення. Ці дії заохочуються їх військовим командуванням", - заявили в ЗСУ.

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Автор: Наталя Джума

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Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    Зорі розмістились так, що Україна переможе! Зі святом всіх, з Вербною Неділею! Не забулися в яку церву йдемо святити вербу? Йдемо в ПЦУ _ Православну Церкву України, в якій митрополитом є Епіфаній і не йдемо в московську філію, яка тут називається УПЦ - Українська Православна Церква, в якій самоназвався митрополитом Онуфрій, що фактично представляє інтереси Московії РПЦ Кирилка сатаніста. В тій церкві святять Іву і має називатися свято Івушковоє Воскресеньє. Це до ідеології Кирилка "русского мира", що ніби українців не було, але чомусь всі назви українські. В московскій церкві стогнуть закатовані душі жінок, дітей і мирних українців по яких вони топчуться, яких вбили російські ашвабадітєлі, що підтримав Онуфрій.
  • Андрей Дрофяк
    Мабуть у всіх дома є стіралка
  • Bob Fayn
    ви подивіться звідки то м'ясо
    понапихали..буряти.удмурти.дагестанці..малочисеньні народи рашки..де пьянство та ніщеброди..Унітаз то для них, як памятник. як святиня для молебну.А всі "елітні" війська масковії ,це ближче до Маскви та Пітєра не дуже то і хотять за царя батюшку ваєвать..бо трошки грамотніші.від диких поселень всієї рашки
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