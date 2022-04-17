Окупанти вранці вдарили артилерією по Кремінній, одну людину поранено, - Гайдай
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17 квітня зранку російська армія вдарила по Кремінній артилерією, одну людину поранено.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Телеграмі глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"17 квітня зранку російська армія вдарила по Кремінній артилерією. Маємо щонайменше одного пораненого. Його вже доставлено до лікарні. Він зазнав тілесних ушкоджень середньої тяжкості. Збитки у житловому фонді встановлюються", - написав Гайдай.