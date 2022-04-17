Від початку вторгнення РФ в Україні загинуло 202 дитини, понад 361 - поранено, - Офіс Генпрокурора

Більше 563 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, при цьому 202 дитини загинуло та більше 361 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 117, Київській - 106, Харківській - 89, Чернігівській - 54, Херсонській - 41, Миколаївській - 40, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15. Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних військовими російської армії на території Бучанського району Київської області, виявлено тіло 14-річного хлопчика. Читайте також на "Цензор.НЕТ": Новий наступ РФ на Україну може розпочатися найближчими днями, - ЗМІ 15 квітня внаслідок обстрілу с. Гаврилівка Новоолександрівського району Херсонської області загинув 15-річний підліток. 16 квітня в Ізюмському районі Харківської області окупанти обстріляли автомобіль, яким намагалася евакуюватися родина з м. Ізюм. 15-річна дівчинка отримала поранення. Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю.

Автор: Степан Гутник