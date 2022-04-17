У Києві не було вибухів, працювала протиповітряна оборона, - КМДА

Вибухів у столиці не було, а звуки, які чули кияни, - це працювала протиповітряна оборона.

Про це в ефірі українського телемарафону повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Насправді, незважаючи на те, що в Києві лунали кілька раз увечері й під ранок сигнали повітряної тривоги, в Києві спокійно, вибухів ніяких не було. Це швидше за все була робота протиракетної оборони", - сказав Поворозник.

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Водночас, за його словами, говорити про те, що сьогодні в Києві безпечно, зарано. "Враховуючи наявність повітряних тривог, і вчорашні ранкові удари по Києву ракетні, вони підтверджують те, що Київ був і є для окупантів "ласим шматком" і ніяких планів в частині захоплення або ударів по Києву вони не міняють", - сказав він.