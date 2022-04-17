Міноборони Австрії про знищення крейсера "Москва": Українці сильно вдарили по самолюбству росіян та досягли стратегічного успіху

Українські військові завдали сильного удару по самолюбству росіян та здобули стратегічний успіх, знищивши флагман чорноморського флоту РФ крейсер "Москва".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник групи базового планування міністерства оборони Австрії генерал-майор Бруно Гофбауер в інтерв’ю виданню Oberösterreichische Nachrichten.

"Українці завдали сильного удару по самолюбству росіян, але вони також досягли успіху в стратегічному сенсі", - заявив австрійський генерал, коментуючи знищення "Москви".

За словами Гофбауера, військово-морські сили Росії, очевидно, серйозно недооцінили спроможності українських захисників, коли відправили "Москву" у прибережні води. Коментуючи удар по крейсеру українськими ракетами "Нептун", генерал заявив, що влучання, вочевидь, відбулося у вразливе місце і "викликало ланцюгову реакцію".

Експерт у військово-морській сфері вказав на те, що з ліквідацією флагмана чорноморського флоту РФ зменшився і військовий потенціал самого флоту.

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На цьому тлі австрійський генерал також висловив переконання, що російська десантна операція в районі Одеси найближчим часом не відбудеться. Зокрема, й тому, що однією з проблем для російських кораблів стане мінування прибережного району українськими військами.