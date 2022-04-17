Міноборони Австрії про знищення крейсера "Москва": Українці сильно вдарили по самолюбству росіян та досягли стратегічного успіху
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив керівник групи базового планування міністерства оборони Австрії генерал-майор Бруно Гофбауер в інтерв’ю виданню Oberösterreichische Nachrichten.
"Українці завдали сильного удару по самолюбству росіян, але вони також досягли успіху в стратегічному сенсі", - заявив австрійський генерал, коментуючи знищення "Москви".
За словами Гофбауера, військово-морські сили Росії, очевидно, серйозно недооцінили спроможності українських захисників, коли відправили "Москву" у прибережні води. Коментуючи удар по крейсеру українськими ракетами "Нептун", генерал заявив, що влучання, вочевидь, відбулося у вразливе місце і "викликало ланцюгову реакцію".
Експерт у військово-морській сфері вказав на те, що з ліквідацією флагмана чорноморського флоту РФ зменшився і військовий потенціал самого флоту.
На цьому тлі австрійський генерал також висловив переконання, що російська десантна операція в районі Одеси найближчим часом не відбудеться. Зокрема, й тому, що однією з проблем для російських кораблів стане мінування прибережного району українськими військами.