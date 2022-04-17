На 17 квітня з Покровська призначено один евакуаційний потяг

У неділю, 17 квітня, продовжиться евакуація жителів Донецької та Луганської областей. Сьогодні відправиться один евакуаційний потяг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

Потяг відправиться о 16:30 зі станції в Покровську та прямуватиме до вокзалу в місті Чоп Закарпатської області. Проїзд - безкоштовний.

"Із Луганської області підвезення людей до цього поїзда здійснюватиметься автобусами на безоплатній основі", - йдеться в повідомленні.

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