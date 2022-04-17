Армія США вже використовує уроки російсько-української війни для своїх навчань

У США американські військовослужбовці вже використовують уроки з російсько-української війни для навчань, які зараз відбуваються у штаті Каліфорнія.

Про це повідомляє Associated Press, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"У запиленій каліфорнійській пустелі інструктори армії США вже використовують уроки, витягнуті з війни Росії проти України, готуючи солдатів до майбутніх боїв з таким великим противником як Росія чи Китай", – йдеться у матеріалі.

Так, у Національному навчальному центрі говорять російською мовою. Ворожі сили, що контролюють вигадане місто Уджен, використовують соцмережі, щоб висувати брехливі звинувачення проти американської бригади, що готується до атаки.

Повідомляється, що найближчими тижнями заплановано сценарій навчань наступної бригади, який буде зосереджений на тому, як боротися з ворогом, який намагається знищити місто ракетами для його захоплення.

"Я думаю, що зараз вся армія дійсно дивиться на те, що відбувається в Україні, і намагається винести уроки", – сказала міністр Армії США Крістін Вормут.

За її словами, ці уроки варіюються від проблем із російським обладнанням та логістикою до проблем зв'язку та використання інтернету.

"Досвід російсько-українських відносин є дуже переконливою ілюстрацією для нашої армії того, наскільки важливою буде інформаційна сфера", – сказала Вормут.