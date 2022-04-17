Мер Броварів Сапожко: війська РФ завдали ударів по низці інфраструктурних об'єктів у Броварській громаді. ВIДЕО

Сьогодні зранку війська РФ завдали кілька ударів по інфраструктурних об'єктах Броварської громади.

Про це повідомив у зверненні мер Броварів Ігор Сапожко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з самого ранку були попадання в низку інфраструктурних об'єктів в нашій громаді. Прошу зберігати спокій, можливі перебої з електроенергією та водопостачанням. Всі служби працюють в посиленому режимі", - повідомив він.

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