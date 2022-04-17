Новини

Мер Броварів Сапожко: війська РФ завдали ударів по низці інфраструктурних об'єктів у Броварській громаді. ВIДЕО

22 42634
Сьогодні зранку війська РФ завдали кілька ударів по інфраструктурних об'єктах Броварської громади.

Про це повідомив у зверненні мер Броварів Ігор Сапожко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні з самого ранку були попадання в низку інфраструктурних об'єктів в нашій громаді. Прошу зберігати спокій, можливі перебої з електроенергією та водопостачанням. Всі служби працюють в посиленому режимі", - повідомив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Масштаби руйнувань у Богданівці та Великій Димерці на Київщині. ФОТОрепортаж

Автор: Ірина Дашківська

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Nikolai Chizhevsky
    учора в Київі був удар по дарницькому протитанковому заводу?Післе того, як по каналу г+г кілька тому днів назад каломойши повідомили, що там иде ремонт бронетехніки - і прилетіло.Довго ще будем грать в ігри розказувати про заводи хто і коли привезе нам зброю і хизуватися по тв?
  • Evgen Karpenko
    КБТЗ! А все інше правда, 1+1 або вороги або корисні ідіоти...
  • krot_lub
    Я взагалі не можу зрозуміти як «журналістів» пускають на стратегічний об'єкт.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини