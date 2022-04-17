Загальні втрати РФ від початку війни - близько 20,3 тис. осіб, 165 літаків, 146 гелікоптерів, 773 танки і 2 002 броньовані машини

Війська РФ, які вторглися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 17 квітня втрати особового складу противника становлять близько 20,3 тис. осіб.

Автор: Степан Гутник