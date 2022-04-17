Новини

Росія зміщує фокус на схід України, але її кінцева мета не змінилася, - Міноборони Британії

9 88624
рф
Армія Росії перекидає техніку під Харків та Сєверодонецьк, планує наступати на сході, але її кінцеві цілі незмінні – змусити Україну відмовитися від євроатлантичної орієнтації.

Такі дані британської розвідки повідомляє Міноборони Великобританії у Twitter, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За даними британських розвідників, російські війська продовжують перекидати допоміжну та бойову техніку з Білорусі на схід України, зокрема у місця неподалік Харкова та Сєвєродонецька.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми знаємо, що Кремль готує нову брехню, щоб пояснити звірства над мирним населенням в Україні", - МЗС Великої Британії

Паралельно російська артилерія продовжує бити по українських позиціях на сході, де армія РФ планує відновити наступ.

"Хоча оперативний фокус Росії змістився на схід України, кінцева мета РФ залишається незмінною. Вона прагне змусити Україну відмовитися від євроатлантичної орієнтації та затвердити своє регіональне панування", – йдеться у повідомленні.

Росія зміщує фокус на схід України, але її кінцева мета не змінилася, - Міноборони Британії 01

Автор: Степан Гутник

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Кінцева мета давно незмінна. Ліквідація рф.
  • MAKAROV ddf66d11
    росия вслед за кораблем и своей целью может идти на.уй!
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Око відіт-да зуб нє ймьот,да лапотнікі...
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини