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Папа Римський Франциск висловився про війну в Україні на великодній месі: "Всі ми молимося за вас і з вами"

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На великодній месі у Ватикані Папа Римський Франциск висловив українцям слова підтримки та сказав "Христос Воскрес" українською мовою.

Зазначається, що Папа виступив на месі, але не вів її через проблеми з ногами. Він говорив "про пітьму війни" та "засудив жорсткість війни в Україні", пише ЛігаБізнесІнформ, передає Цензор.НЕТ.

"Всі ми молимося за вас і з вами. Ми молимося, тому що так багато страждань. Ми можемо тільки надати вам нашу компанію, наші молитви і сказати вам: "Будьте мужніми, ми з вами"", – сказав Франциск.

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Він закінчив виступ фразою "Христос воскрес" українською мовою.

Зазначається, що на месі був присутній звільнений з російського полону Іван Федоров – мер тимчасово окупованого Мелітополя. Папа зустрівся з українською делегацією напередодні.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Joshua Merlin
    шо й то Папанька как-то начал заговариваться... хочет примирить с кацапами... нет... не надо... презираю каждого первого свинорылокозломордого кацапа и желаю ему смерти... никакого примирения... кацап должен быть мертвым... каждый первый...
  • Bat'kowic Pablo
    а, це та особа, що назвала гумдопомогу Українцям - "расизмом", бо, бачте, ми "надто білі". сволота. А ще щось там "співав" про "примирення" українців з касапами. Тобто, він цілком свідомо й лицемірно прирівняв українців, котрі піддаються неприкритому геноциду з боку Росії з російськими катами, вбивцями, гвалтівниками й військовими злочинцями. Бо бачте, не подобається йому, що українці, замість страждати - чинять активний опір. Мабуть, гріють кишені мільярди ху"ла в банку Ватикану?
    хай йде за кораблем разом зі своїм гнилим "привітанням". Несить нового "папу" - цей "зламався".
  • MAKAROV ddf66d11
    За корабль помолился? а то в последнее время не ясно кому он сочувствует.
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