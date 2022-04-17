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ЗСУ наразі не дають військам РФ реалізувати план наступу на Донбас, - Маляр

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донецк,луганск,донбасс
На сьогодні Російській Федерації не вдається розпочати агресивний наступ на Донбасі, тому що її стримують Збройні Сили України.

Про це сьогодні під час телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"У них такі плани давно є, але ЗСУ не дають їх реалізувати. Вони накопичують там і сили, і людей, і медичну інфраструктуру підтягують, і боєприпаси, і провіант. Вони все це готують, але їм поки не вдається почати цей другий агресивний етап, тому що ЗСУ потужно їх стримують", - зазначила вона.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Шимус
  • Claudia Smith
    Азербайджанський військовий експерт те саме каже. Рашисти нашкрібають чергових смертників на колимагах, кидають їх у ті самі місця, що й вчора, і позавчора, наші їх там б'ють, а завтра все повторюється знову. оце і весь їхній наступ.
  • буков
    Скдається враження, що москальня навмисно складає все на купу під удари арти, аби потім не йти в наступ. Питання лише в тому, що швидше закінчиться, снаряди в України ( США, Британії, Канади, Польщі) чи техника в москалів.
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