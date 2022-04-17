У Бородянці продовжують розбирати завали знищених росіянами будинків. Кількість загиблих зросла, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

16 квітня проводилися роботи ДСНС з розбору завалів двох зруйнованих обстрілами багатоповерхових житлових будинків. Під час проведення робіт вилучено тіло загиблої особи.

Про це повідомляють у ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Всього з 6 квітня з 7 зруйнованих багатоповерхових житлових будинків у центрі міста, на 5 - роботи завершені повністю. Від початку проведення робіт вилучені тіла 41 загиблої особи", - повідомляють у ДСНС.







У ДСНС зазначають, що тривають роботи і з розбору завалів навчально-спортивного центру "Чернігів" та 9 поверхового житлового будинку. На місці працює зведений загін ДСНС.

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