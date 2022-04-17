Тривалість комендантської години в Києві та області зменшено

У Києві та області комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше та завершуватиметься на годину раніше і триватиме з 22:00 до 5:00.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі.

"У Києві та області змінюється час комендантської години. Від сьогодні, із 17 квітня, комендантська година розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше. І триватиме з 22:00 до 5:00 ранку", - зазначив мер столиці.

Також Кличко закликав дотримуватися правил комендантської години та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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