Україна сьогодні не відкриватиме гуманітарних коридорів. Не вдалося домовитися з окупантами про припинення вогню, - Верещук

Влада України не відкриватиме гуманітарних коридорів для евакуації населення 17 квітня.

Про це повідомила у телеграм-каналі віце-прем’єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує Цензор.НЕТ.

"Станом на сьогоднішній ранок, 17 квітня, нам не вдалось домовитися з окупантами про припинення вогню на маршрутах евакуації. Тому, на жаль, сьогодні ми не відкриваємо гуманітарні коридори. Ми докладаємо усіх зусиль, щоб гуманітарні коридори знов запрацювали якнайшвидше", - зазначила вона.

Верещук окремо звернула увагу на ситуацію з евакуацією мирних жителів із Маріуполя.

"Вкотре вимагаємо відкриття гуманітарного коридору для евакуації з Маріуполя цивільних осіб, особливо жінок та дітей. Також через відповідні міжнародні структури ми вимагаємо від окупантів відкриття спеціального коридору для евакуації з Маріуполя поранених військових", - резюмувала Верещук.

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