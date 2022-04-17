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Кораблям Чорноморського флоту РФ заборонили вихід з бухти Севастополя, поки не знайдуть методи протидії українським ракетам, - Геращенко

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севастополь
Російський флот виявився замкненим у гавані окупованого Севастополя і не в змозі більше планувати наступальні та десантні операції.

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Як повідомляють джерела в розвідці, командування Чорноморського флоту заборонило вихід кораблів ВМС Росії з бухти в Севастополі, доти поки не буде встановлена ​​справжня причина загибелі флагмана ЧФ РФ ракетного крейсера "Москва" і не знайдені методи ефективної протидії українським протикорабельним ракетам. Таким чином російський флот виявився фактично замкненим у гавані тимчасово окупованого Севастополя і не в змозі більше планувати наступальні та десантні операції в українських територіальних водах через загрозу втрати інших кораблів", - розповів він.

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Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Владислав Изюмский
    Даремно вони так. Треба за старою перевіреною традицією затопити увесь флот при вході до севастопольської бухти, а то мало чого може трапитися.
  • Paul Foxen
    ЧФ у порту Ватостополя
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Не надежно❗Надёжней затопить на входе в бухту👍❗Деды так делали
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