За добу в Україні знешкоджено 1253 вибухонебезпечні предмети, - ДСНС

За минулу добу в Україні піротехніки ДСНС виявили, вилучили та знешкодили 1253 вибухонебезпечні предмети.

Як передає Цензор.НЕТ, ДСНС також повідомляє, що обстежено територію площею понад 1081 га.

"Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 108 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 1 тис. 253 вибухонебезпечні предмети, обстежено територію площею 1081,47 га", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найчастіше піротехніки працювали: в Харківській області - 2 тис. 615 разів, на Миколаївщині – 1 тис. 96, Київщині - 801, Донеччині – 295, Сумщині – 294.

"Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на території України знешкоджено 65 тис. 302 вибухонебезпечні предмети та 417,4 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 937 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 10 тис. 270 га", - йдеться у дописі.

У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки ДСНС закликає одразу повідомляти за номером телефону "101".

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