За добу в Україні знешкоджено 1253 вибухонебезпечні предмети, - ДСНС
Як передає Цензор.НЕТ, ДСНС також повідомляє, що обстежено територію площею понад 1081 га.
"Протягом доби піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися 108 разів, виявлено, вилучено і знешкоджено 1 тис. 253 вибухонебезпечні предмети, обстежено територію площею 1081,47 га", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найчастіше піротехніки працювали: в Харківській області - 2 тис. 615 разів, на Миколаївщині – 1 тис. 96, Київщині - 801, Донеччині – 295, Сумщині – 294.
"Всього з початку широкомасштабного військового вторгнення Російської Федерації на території України знешкоджено 65 тис. 302 вибухонебезпечні предмети та 417,4 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 937 авіаційних бомб. Обстежено територію площею 10 тис. 270 га", - йдеться у дописі.
У разі виявлення підозрілого предмету або вибухівки ДСНС закликає одразу повідомляти за номером телефону "101".