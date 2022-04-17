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Україна стала отримувати чимало звернень від росіян, які хочуть здатися в полон, - Міноборони

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полон,здалися
Україна отримує чимало звернень від російських військових, які виявляють бажання здатися в полон.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального марафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Незважаючи на те, що Росія концентрує свої війська і гуртує до другого етапу ескалації, водночас у них дуже серйозні проблеми з особовим складом. Зокрема, ми отримуємо багато звернень про бажання здатися в полон", – повідомила Маляр.

Заступниця глави Міноборони сказала, що відомство працює над цим питанням, і сьогодні буде в черговий раз поширена інформація для російських військових, як вони можуть здатися.

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"Деморалізація російських збройних сил уже набирає дуже серйозних оборотів", – сказала Маляр.

Вона наголосила, що росіяни зараз зазнають величезних втрат на фронті.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • дератизатор
    Двоякое чувство...
  • Ruslan _
    пусть сдаются с техникой тогда норм можно к ним относится
  • 5 копійок
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