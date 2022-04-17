"У нее брат в "Азове" и они ее нах#й расстреляли", - окупанти в розмові зізнаються, що впритул розстрілюють українок. ВIДЕО
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у черговій перехопленій розмові російських окупантів СБУ.
"Герой" розмови, який, за інформації СБУ був мобілізований росіянами з так званої "ЛНР", розповідає дружині про жорстоке вбивство його колегами українки:
"...там баба лежит какая-то, …башка простреленная, лежит, дергается. В голове дырка… Позвали еще, он еще раз стрельнул, она еще лежит-дергается, он еще раз стрельнул… Все, говорю, ей пи#да".
"Як з’ясувалося, єдиною провиною жінки було те, що "…у нее, типа, брат в "Азове", и она начала х#йню какую-то пороть". Вояк нібито обурюється поведінкою своїх співслуживців, але жодним чином не завадив цьому військовому злочину. Лише порадив хоч закопати вбиту. Ось як насправді виглядає російське "освобождение", - повыдомляють у СБУ.
СБУ перехоплює подібні розмови загарбників і документує їхні злочини – щоб у подальшому жоден винний не залишився безкарним.