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"У нее брат в "Азове" и они ее нах#й расстреляли", - окупанти в розмові зізнаються, що впритул розстрілюють українок. ВIДЕО

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Росіяни зізнаються, що впритул розстрілюють українських жінок, випускаючи по декілька куль навіть в бездиханні тіла своїх жертв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у черговій перехопленій розмові російських окупантів СБУ.

"Герой" розмови, який, за інформації СБУ був мобілізований росіянами з так званої "ЛНР", розповідає дружині про жорстоке вбивство його колегами українки:

"...там баба лежит какая-то, …башка простреленная, лежит, дергается. В голове дырка… Позвали еще, он еще раз стрельнул, она еще лежит-дергается, он еще раз стрельнул… Все, говорю, ей пи#да".

"Як з’ясувалося, єдиною провиною жінки було те, що "…у нее, типа, брат в "Азове", и она начала х#йню какую-то пороть". Вояк нібито обурюється поведінкою своїх співслуживців, але жодним чином не завадив цьому військовому злочину. Лише порадив хоч закопати вбиту. Ось як насправді виглядає російське "освобождение", - повыдомляють у СБУ.

СБУ перехоплює подібні розмови загарбників і документує їхні злочини – щоб у подальшому жоден винний не залишився безкарним.

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Топ коментарі

  • Олександр e433b0f9
    Коли хтось з ДНР-ЛНР попадає в полон, вони зразу стають вчителями і музикантами.
    Ці тварі хужі за руских свиней.
    Це із-за них ця війна тоже, суки.
  • Ирина Параскевич
    Согласна с вами! Эти твари выросли в Украине. учились. имеют до сих пор паспорта Украины. их родители получают пенсии Украины! Твари! Теперь все они замазаны кровью украинцев. Их мамаши. жены. сестры грязью обливают в *однокласниках* . столько ненависти. вранья не пишут даже в рос.сетях. Они дважды виновны! И за предательство и за то. что сейчас воюют на стороне раши. Не
  • Ksenia VB
    Невинних серед кацапів немає.
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