"У нее брат в "Азове" и они ее нах#й расстреляли", - окупанти в розмові зізнаються, що впритул розстрілюють українок. ВIДЕО

Росіяни зізнаються, що впритул розстрілюють українських жінок, випускаючи по декілька куль навіть в бездиханні тіла своїх жертв.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у черговій перехопленій розмові російських окупантів СБУ.

"Герой" розмови, який, за інформації СБУ був мобілізований росіянами з так званої "ЛНР", розповідає дружині про жорстоке вбивство його колегами українки:

"...там баба лежит какая-то, …башка простреленная, лежит, дергается. В голове дырка… Позвали еще, он еще раз стрельнул, она еще лежит-дергается, он еще раз стрельнул… Все, говорю, ей пи#да".

"Як з’ясувалося, єдиною провиною жінки було те, що "…у нее, типа, брат в "Азове", и она начала х#йню какую-то пороть". Вояк нібито обурюється поведінкою своїх співслуживців, але жодним чином не завадив цьому військовому злочину. Лише порадив хоч закопати вбиту. Ось як насправді виглядає російське "освобождение", - повыдомляють у СБУ.

СБУ перехоплює подібні розмови загарбників і документує їхні злочини – щоб у подальшому жоден винний не залишився безкарним.

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