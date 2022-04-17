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Болгарія закриває порти країни для російських кораблів

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порт
Влада Болгарії в рамках санкцій ЄС ввела заборону на захід у свої порти для кораблів з Росії

Про це повідомило в неділю агентство Associated Press (AP), інформує Цензор.НЕТ.

"Усім кораблям під російським прапором, а також судам, які після 24 лютого змінили російський прапор або реєстрацію на будь-яку іншу державу, заборонено доступ до морських та річкових портів Болгарії", - цитує AP заяву морської адміністрації Болгарії.

AP уточнює, що болгарська влада зробить виняток для суден, які потребують допомоги, а також для суден, що перевозять енергоносії, продовольство та медикаменти до ЄС.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Болгарам-респект...
  • Чайка Київ
    Щиро дякуємо!
  • Цитаты, притчи, афоризмы.
    Нужно им и в страну запретить ехать❗Нах винторогие сдесь надо❓Пляжи только засерают.
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