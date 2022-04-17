Фон дер Ляєн закликає країни ЄС якнайшвидше надати Україні зброю

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни ЄС до швидкого постачання Києву зброї. "Україна мусить отримати те, що їй потрібно для оборони, і те, що вона зможе обслуговувати", - наголосила вона.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала країни ЄС до швидкого постачання зброї Україні. "Це стосується всіх країн-членів, хто може, мусить швидко постачати, адже тільки тоді Україна зможе вистояти в своїй гострій оборонній боротьбі проти Росії", - сказала політикиня в інтерв'ю виданню Bild am Sonntag, оприлюдненому у неділю, 17 квітня. Голова Єврокомісії наголосила, що не робить різниці між легким і важким озброєнням. "Україна мусить отримати те, що їй потрібно для оборони, і те, що вона зможе обслуговувати", - сказала фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії також заявила, що вважає перемогу Києва над Москвою можливою. "Україна може виграти війну. Мужність і сила спротиву України вражають", - цитує її слова AFP. Водночас фон дер Ляєн не уточнила, який саме вигляд може мати перемога, чи означає це повне вигнання російських військ з Донбасу. "Перемогти означатиме, що в Україні знову запанує мир. За яких умов, це вже Україні вирішувати самій", - сказала політикиня.

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Потрібно зробити все можливе, щоб війна завершилася якнайшвидше, відзначила фон дер Ляєн. Водночас вона також визнала, що потрібно бути готовими до того, що в найгіршому випадку війна триватиме ще упродовж місяців або й навіть років. Говорячи про підготовку шостого пакета санкцій ЄС проти Росії, вона сказала, що насамперед ідеться про банківський сектор, особливо про російський "Сбербанк", а також про сферу енергетики.

"Ми вивчаємо російський банківський сектор, особливо "Сбербанк", на частку якого припадає 37 відсотків цього сектора. І, звісно, питання, пов'язані з енергетикою", - сказала вона. За словами голови Єврокомісії, нині розробляються "розумні механізми", щоб ембарго на нафту теж могло бути включене до майбутніх санкцій.

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Урсула фон дер Ляєн також висловила переконання, що відповідальні за ймовірні воєнні злочини російської армії в Україні будуть покарані міжнародним судом. Водночас голова Єврокомісії висловилася за те, щоб звинувачення також було висунуто російському президентові Володимирові Путіну. "Не лише безпосередні злочинці-виконавці мають постати перед судом, а й відповідальні за таке ведення війни, що забрало життя тисяч цивільних. За цю війну відповідальний Путін, він віддав наказ про вторгнення і він тримає у руках всі важелі", - наголосила політикиня.