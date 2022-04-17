Окупанти впритул підійшли до Сєверодонецька і посилили обстріли
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН із посиланням на голову Сєверодонецької районної державної адміністрації Романа Власенка.
"Ворог підійшов дуже близько, обстріли посилюються, у нас дуже складно провести евакуацію місцевих жителів, можливість із кожним днем зменшується. За нашими розрахунками, близько 20% людей залишилися в місті. Точної цифри ніхто не знає. Немає місць, де збираються всі", - сказав він в ефірі загальнаціонального телемарафону.
За словами Власенка, обстріли ворога хаотичні, снаряди прилітають у житлові будинки.
"Дуже багато зруйновано індивідуальних житлових будинків, пошкоджено багатоповерхівки. Не можна сказати, що вони вщент зруйновані, але ситуація погіршується з кожним днем. Сьогодні були великі пожежі в багатоповерхівках. Повернутися в незруйноване житло з кожним днем стає дедалі неможливішим", - зазначив він.
Голова РДА повідомив, що в місті пошкоджено водогін, немає газопостачання.
"На магістральних водогонах і газ перебитий, якщо говорити про Сєверодонецьк, роботи там на день-три, все залежатиме від режиму тиші, або його відсутності", - додав він.