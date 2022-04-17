Глава МЗС Фінляндії Хаавісто про погрози РФ щодо НАТО: "Не вплинуть на рішення Гельсінкі. Нам треба ухвалювати самостійні рішення"

Погрози Росії поки що нейтральній Фінляндії через її можливий вступ до НАТО не є новими і не вплинуть на рішення Гельсінкі.

Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Не новина, що Росія виступає проти розширення НАТО. Ми знаємо про це. І не новина, що якщо НАТО розшириться, то Росії доведеться враховувати це у своїх оборонних планах. До цих сигналів з боку Росії варто дослухатися, але нам треба ухвалювати самостійні рішення в галузі оборони", – сказав він.

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Хаавісто додав, що погрози РФ не вплинуть на рішення Фінляндії про подання заявки на вступ до НАТО, яке має бути ухвалене протягом місяця-півтора. На графік впливає питання Швеції, зазначив глава фінського МЗС.

"Чи хочемо ми йти в ногу зі Швецією? Чи ми синхронізуємося з нею? Нашу доповідь про зміну ситуації в галузі безпеки активно читають у Швеції, тобто ми з її допомогою вплинули на дискусію у шведському суспільстві", – додав він.