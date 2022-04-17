Створено сайт для збору свідчень і доказів воєнних злочинів Росії в Україні

Офіс Генерального прокурора України створив портал "Кримінальна відповідальність за #RussianWarCrimes".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ОГП.

"Офіс Генерального прокурора разом з українськими та міжнародними партнерами створив цей ресурс для належного документування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних російською армією в Україні. Задокументовані докази будуть використані для кримінального переслідування причетних до злочинів відповідно до українського законодавства, а також у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та в спеціальному трибуналі після його створення", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, робота проводиться згідно з міжнародними стандартами, із захистом інформації та свідків, збереженням інформації для здійснення правосуддя.

Щоб надіслати відео- та фотоматеріали, а також будь-яку інформацію, необхідно заповнити анкету.

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Уточнюється, що прикладами воєнних злочинів є: факти поранення/загибелі цивільних осіб внаслідок застосування зброї окупантом; факти фізичного насилля, позбавлення волі цивільного населення окупантом; насилля щодо медичного персоналу, пошкодження медичного транспорту, лікарень, обладнання; відмова чи позбавлення доступу до медичної допомоги; насильство щодо духовенства, пошкодження/знищення культових споруд (храмів, мечетей, синагог тощо); розташування та використання військової техніки в житлових кварталах міста, ведення бойових дій окупантом в житлових кварталах міста; пошкодження об’єктів цивільної інфраструктури.

Крім того, використання окупантом цивільного одягу, однострою ЗСУ, емблем гуманітарних та медичних установ; використання цивільної інфраструктури з воєнною метою під прикриттям цивільних; захоплення майна, пограбування окупаційними силами.

Щоб зафіксувати воєнний злочин, треба залишити інформацію про себе (вона під надійним захистом); описати порушення із зазначенням точного місця та всіх деталей (постраждалих, пошкодження тощо); завантажити фото або відео.

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