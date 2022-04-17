Співпрацював з окупантами у Новій Каховці - мешканцю Києва повідомлено про підозру, - прокуратура

Подільська окружна прокуратура міста Києва повідомила про підозру мешканцю міста Києва у колабораційній діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють в Офісі генерального прокурора України.

За даними слідства, підозрюваний в умовах воєнного стану 2 квітня 2022 прийняв пропозицію співпраці від представників збройних сил РФ.

"Він був проголошений окупантами так званим керівником тимчасово-цивільної адміністрації м. Нова Каховка Херсонської області. У подальшому чоловік неодноразово публічно закликав жителів населеного пункту до співпраці зі збройними силами держави-агресора. У своїх соціальних мережах він зазначив про необхідність налагодження зв’язків з державою-агресором та публічно заперечував необхідність надання місцевому населенню гуманітарної допомоги від української влади", - заявляють у Офісі генпрокурора

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Подільського УП ГУ Нацполіції у м. Києві за матеріалами Департаменту захисту національної державності СБУ.