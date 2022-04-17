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У шостому пакеті санкцій ЄС проти Росії планується нафтове ембарго, - Єрмак

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єрмак
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що у шостому пакеті санкцій Європейського Союзу щодо Росії планується нафтове ембарго.

Про це він написав у Телеграмі, посилаючись на німецьке видання Zeit, передає Цензор.НЕТ.

"Трохи інсайдів від німецького Zeit, який посилається на голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. У ЄС розглядають механізми включення нафти у наступний санкційний пакет, а також розглядають обмеження щодо банківського сектору, особливо "Сбербанку", та російської енергетики", - зазначив Єрмак.

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Водночас він наголосив, що у "випадку банківського сектору дієвими також будуть санкції проти "Газпромбанку", який визначений уповноваженим для розрахунків за російський газ".

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Patrick Bond ab3dd2dd
    Т.е. Ермак прочитал немецкую газету и выдал "новость"?
  • акаб акабіч
    нахрена это чмо цитировать, если оно никакого отношения к новости не имеет?
  • Ksenia VB
    @hawthornhealin1
    Скажите а зачем вот это вот хаки-милитари стайл, а также свежеуложеная небритая помятость, людям которые работают на Банковой и в ВР в полной безопасности с питанием и прислугой? Жопа отпадет если быть по гражданке?
    И интервью на ступенях, когда полно пустых кабинетов.
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