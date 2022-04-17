У шостому пакеті санкцій ЄС проти Росії планується нафтове ембарго, - Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що у шостому пакеті санкцій Європейського Союзу щодо Росії планується нафтове ембарго.

Про це він написав у Телеграмі, посилаючись на німецьке видання Zeit, передає Цензор.НЕТ.

"Трохи інсайдів від німецького Zeit, який посилається на голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн. У ЄС розглядають механізми включення нафти у наступний санкційний пакет, а також розглядають обмеження щодо банківського сектору, особливо "Сбербанку", та російської енергетики", - зазначив Єрмак.

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Водночас він наголосив, що у "випадку банківського сектору дієвими також будуть санкції проти "Газпромбанку", який визначений уповноваженим для розрахунків за російський газ".