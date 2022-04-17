Національний дефолт Росії - питання часу, - фон дер Ляєн

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Національний дефолт Росії - це лише питання часу. Оскільки європейські санкції проти РФ з кожним тижнем все глибше проникають в економіку країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це фон дер Ляєн заявила в інтерв'ю Bild.

"Санкції з кожним тижнем все глибше проникають в російську економіку: експорт в Росію впав на 70%. 700 російських літаків втратили свої ліцензії через відсутність запчастин і оновлень програмного забезпечення", - заявила вона.

Фон дер Ляєн підкреслила, що сотні великих компаній і тисячі фахівців відвертаються від РФ.

"Згідно з поточними прогнозами, валовий внутрішній продукт Росії скоротиться на 11%. Національний дефолт Росії - лише питання часу", - заявила вона.

За словами глави Єврокомісії, президент РФ Володимир Путін також знищує війною проти України свою власну країну і майбутнє її народу.

Читайте також: Moody's попередило Росію про дефолт, якщо вона не здійснить виплату у доларах за держоблігаціями до 4 травня