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Національний дефолт Росії - питання часу, - фон дер Ляєн

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дефолт,рубль
Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Національний дефолт Росії - це лише питання часу. Оскільки європейські санкції проти РФ з кожним тижнем все глибше проникають в економіку країни.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це фон дер Ляєн заявила в інтерв'ю Bild.

"Санкції з кожним тижнем все глибше проникають в російську економіку: експорт в Росію впав на 70%. 700 російських літаків втратили свої ліцензії через відсутність запчастин і оновлень програмного забезпечення", - заявила вона.

Фон дер Ляєн підкреслила, що сотні великих компаній і тисячі фахівців відвертаються від РФ.

"Згідно з поточними прогнозами, валовий внутрішній продукт Росії скоротиться на 11%. Національний дефолт Росії - лише питання часу", - заявила вона.

За словами глави Єврокомісії, президент РФ Володимир Путін також знищує війною проти України свою власну країну і майбутнє її народу.

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Автор: Ірина Дашківська

Топ коментарі

  • Trevor Tro
    Тільки не національний дефолт, а державний, бо нації на московії нема - є деградований багатоетнічний набрід, своєрідна азійська солянка зі соціопатичним нахилом.
  • olele
    у Харкові звалили погруддя "Катафалка" https://t.me/Archivartifacts/1699
  • Ratibor Swet
    Дефолт не Росії, а Москви. ...бо всі, навкруги неї, і так живуть дефолтнуті по всьому життю... -- звикли вже.
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