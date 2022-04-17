Майно, яке награбували на Херсонщині, загарбники відправляють до Криму, - Денісова

Награбоване в українців у Херсонській області майно загарбники відправляють до тимчасово окупованого Криму.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила у телеграм-каналі Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова.

"У Херсоні російські окупанти поширюють серед містян листівки з закликами до колаборації з ворогом та називають винними в агресії самих українців та обрану ними владу. Через агітаційні матеріали рашисти намагаються переконати цивільних мешканців у тому, що Росія діє "на благо українців". Реальна ж картина "російського блага" - це супутникові знімки компанії Planet Lab, на яких видно, що за час окупації на херсонському міському цвинтарі з’явилось щонайменше 824 нові могили", - зазначила вона.

Денісова нагадала про пограбовані рашистськими загарбниками магазини, офіси, помешкання людей, масові викрадення та катування активістів, колишніх учасників АТО/ООС, працівників правоохоронних органів.

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"Загарбники не допускають до області гуманітарні вантажі, а награбоване майно, продукти харчування, сільськогосподарську техніку та обладнання відправляють до тимчасово окупованого Кримського півострова", - заявила Уповноважена ВР з прав людини.

Денісова уточнила, що терор, жорстоке поводження та вбивства мирних жителів на окупованих територіях - воєнний злочин, визначений Статутом Міжнародного військового трибуналу та Римським статутом Міжнародного кримінального суду, а також порушення норм Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

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Уповноважена ВР з прав людини звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну з проханням врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень прав людини РФ в Україні.