У Криму збираються створити "табори перекваліфікації" для депортованих українських вчителів та "мовні курси" для дітей, - ЦПД

Центр протидії дезінформації підтверджує, що на території РФ відбувається насильницька русифікація депортованих українців.

Як інформую Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

"Самопроголошений голова Криму С.Аксьонов повідомив про створення літніх "таборів перекваліфікації" для вчителів з Херсонської, Харківської та Запорізької областей на території півострова. Робитимуть це для того, щоб перевести їх на "російські стандарти освіти", - заявляють у ЦПДІ.

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Також повідомляється, що т.зв. стандарти стосуватимуться й викрадених українських дітей.

"Їх змушуватимуть проходити "мовні курси". Про це заявила під час засідання ради федерації РФ голова комітету з науки, освіти та культури Лілія Гумерова. Там їх хочуть примушувати вивчати російську мову, оскільки, на думку окупантів, діти з України недостатньо володіють "язиком". Викрадення Росією українців є порушенням норм Міжнародного права!", - йдеться у повідомленні.

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