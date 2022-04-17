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У Криму збираються створити "табори перекваліфікації" для депортованих українських вчителів та "мовні курси" для дітей, - ЦПД

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цпді
Центр протидії дезінформації підтверджує, що на території РФ відбувається насильницька русифікація депортованих українців.

Як інформую Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Центрі протидії дезінформації.

"Самопроголошений голова Криму С.Аксьонов повідомив про створення літніх "таборів перекваліфікації" для вчителів з Херсонської, Харківської та Запорізької областей на території півострова. Робитимуть це для того, щоб перевести їх на "російські стандарти освіти", - заявляють у ЦПДІ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти хочуть навчити депортованих українських дітей російської мови. ВIДЕО

Також повідомляється, що  т.зв. стандарти стосуватимуться й викрадених українських дітей.

"Їх змушуватимуть проходити "мовні курси". Про це заявила під час засідання ради федерації РФ голова комітету з науки, освіти та культури Лілія Гумерова. Там їх хочуть примушувати вивчати російську мову, оскільки, на думку окупантів, діти з України недостатньо володіють "язиком". Викрадення Росією українців є порушенням норм Міжнародного права!", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Депортованих загарбниками українських дітей хочуть примусово русифікувати. Це лінгвоцид, - Кремінь

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Топ коментарі

  • Мобильный крематорий
    Противодействовать такому можно лишь оружием. Рано или поздно людей смогут сломать, детей запугать и вбить в головы нужные догмы. Физическое уничтожение кацапов, это единственный эффективный способ противостоять концлагерям, пыткам, массовым убийствам украинцев. Другого пути просто не существует. Как не существует невиновных кацапов.
  • Люся під полковником
    Філатов просить Банкову зупинити надмірну активність Арестовича
    https://newsua.one/news-politics/64666.html Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що йому дуже не подобається надмірна інформаційна активність Олексія Арестовича.
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    Підтримую! Має бути офіційний речник від ОП, усім іншим виступати від імені уряду має бути офіційно заборонено.
  • Тетяна Тать
    концтабори по деукраїнізації, це так виглядає
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