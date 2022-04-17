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"Є відчуття, що історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує черговий "нюрнберг": ЗМІ знайшли на Київщині щоденник офіцера РФ. ДОКУМЕНТ

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Катюжанка – село на Київщині, яке перебувало під російською окупацією майже з перших днів повномасштабної війни. Від села до центру Києва – близько 60 кілометрів, майже 40 км – до Ірпеня, Бучі, Гостомеля. Після звільнення Катюжанки у школі почали знаходити те, що залишили по собі загарбники. Крім окопів, закинутої техніки, знищеної інфраструктури – у шкільних кабінетах можна натрапити на літературу про "Велику вітчизняну війну", радянські енциклопедії, портрети Леніна та розписані дошки зі зверненням військових до українських дітей. І щоденники солдатів.

Окопавшись на території школи, військові мали час не тільки на те, щоб описувати побут, звичаї та настрої російської армії. Але й детально розповідати про те, чим саме вони займались на службі. Один із таких щоденників – опинився у розпорядженні "Схем", передає Цензор.НЕТ.

У ньому військовий, найімовірніше, офіцерського рангу, занотовує свої екзистенційні роздуми – про те, звідки і навіщо армійці приїхали в Україну, аналізує воєнну стратегію РФ та розповідає, як проводив у Катюжанці допити українців.

Усім працівникам Катюжанської школи під час прибирання після деокупації села була дана вказівка – збирати все цінне, що може в майбутньому слугувати речовим доказом, розповідає журналістам директор навчального закладу Микола Микитчик.

Таким чином був знайдений один із щоденників військовослужбовців, який згодом опинився у розпорядженні журналістів. Він вів його в одному з зошитів, вірогідно, знайдених прямо в школі.

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"Наш вчитель, моя дружина знайшла щоденник в одному з кабінетів, який вів, швидше за все, один із офіцерів. І, при тому, швидше за все – правник або представник Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ. Там це по контексту можна зрозуміти", – каже Микитчик.

Ідентифікувати його особу поки не вдалось: військовий лише раз на сторінках щоденника називає своє ім’я – Костянтин. Зазначає, що разом з армійцями перетнули український кордон 24 лютого. За кілька днів, 28 лютого – прибули в Катюжанку.

Є відчуття, що історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує черговий нюрнберг: ЗМІ знайшли на Київщині щоденник офіцера РФ 01

Свої роздуми він почав описувати з 13 березня – коли російська армія вже майже два тижні як окупувала територію села і окопалась в школі.

"Їхали на навчання, а потрапили на війну... а чи війна…" – таким є заголовок щоденника.

Військовий згадує шлях, який вони подолали: виїхали з російського міста Смоленськ через Білорусь – і потрапили на територію України.

"Сиджу в Катюжанці, це таке село. Вивчаю шкільну документацію", – пише військовий і додає: "Досі не змирився з тим, що я перебуваю в чужій державі, досі не вірю у війну. Досі не знаю, чи правильно все це".

Є відчуття, що історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує черговий нюрнберг: ЗМІ знайшли на Київщині щоденник офіцера РФ 02

Водночас навіть дозволяє собі критикувати поведінку командування: "Бісить, що ніхто не говорить правду про втрати, про реальність бойових дій, тільки й чую, що "Справа наша правильна, перемога буде за нами"! Та чи правильна ця справа? Залізти в чужу країну і бомбити її міста?"

"Хотіли бліцкриг, а в результаті… сіли на п'яту точку. Є відчуття, що історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує черговий "нюрнберг", я вихляти не стану, винний, був, воював, шкодую!", - пише він.

Є відчуття, що історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує черговий нюрнберг: ЗМІ знайшли на Київщині щоденник офіцера РФ 03

На сторінках щоденника військовий розповідає про втрати серед "своїх": "Артилерія "маже", БПЛА туплять... війська не злагоджені, трьохсоті та двохсоті в достатку, а командування в доповідях говорить лише про уявний успіх... Путіну скоро 70 (стільки йому виповниться в жовтні 2022. – Ред.), якщо він помре розпочавши війну, буде "щось"!

Через два дні, 15 березня, військовий написав про те, що ймовірно за місцем їхнього перебування буде організований "ОГВС" (рос. Объединенная группировка войск (сил). – укр. Об'єднане угруповання військ (сил) або "ПВД" (рос. пункт временной дислокации – укр. пункт тимчасової дислокації).

"У повітрі витають чутки про контрнаступ укр. Нібито країни допомагають особовим складом та технікою. Але це лише чутки", – продовжує дописувати військовий і цього разу вже хвалиться тим, що "завдання виконані відмінно", армійці виявили "сховище техніки".

Ще за 2 дні військовий розповість про те, як проводив допит.

"Спільними зусиллями вашого покірного слуги та співробітника були допитані особи у складі 12 осіб, усі – нацисти, – перераховує він. – Я був безжальний, розпинав їх перехресними, індивідуальними та нічними допитами".

Є відчуття, що історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує черговий нюрнберг: ЗМІ знайшли на Київщині щоденник офіцера РФ 04

"В черговий раз довелося допитувати священника, не можу сказати, що був м'яким, аж ніяк – суворість та професіоналізм мною були виявлені із суто самовіддачею, що викликало захоплення спеців з ФСБ, – розповів військовий і продовжив дописувати у щоденнику. – Допити відбуваються успішно, інформативно, обіцяють надати для допиту протестантського пастора. Якщо йому є що приховувати, я з'ясую це, як би він не хитрував, на таких товаришах я, як то кажуть, собаку з'їв!".

Є відчуття, що історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує черговий нюрнберг: ЗМІ знайшли на Київщині щоденник офіцера РФ 05

Журналістам вдалось раніше поспілкуватись із колишнім українським військовослужбовцем, який, за його словами, просидів у підвалі два дні. Разом з ним, каже, було ще 14 чоловік.

Він розповів, що його допит у школі проводив військовий на прізвисько Нємєц. Журналісти помітили цей напис на дверях одного зі шкільних кабінетів.

Є відчуття, що історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує черговий нюрнберг: ЗМІ знайшли на Київщині щоденник офіцера РФ 06

Після згадок про проведений допит російський військовий поскаржився на те, що його не беруть "у бій".

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"Обіцяли взяти на бойове завдання, довго я оббивав пороги, щоб домогтися дозволу – у відповідь переконують, що це небезпечно, а мою голову треба берегти, у кожного своя війна, і не завжди вона на полі, у перестрілці, що моя роль не менш важлива, що мною вже багато зроблено для перемоги російської зброї", – йдеться у щоденнику.

Є відчуття, що історія назве наші дії другим гітлеризмом і влаштує черговий нюрнберг: ЗМІ знайшли на Київщині щоденник офіцера РФ 07

Нижче він фантазує на тему кар’єрної перспективи: "Колеги вище рангом, які служать у сфері безпеки, віщують мені успішне майбутнє співробітника контррозвідки та обіцяють допомогу в підготовці та перебування в академії".

На решті сторінок він пише про те, що мріє стати суддею і розмірковує над тим, які проблеми є у судовій системі і як її реформувати.

Останній допис у щоденнику датований 19 березня.

Катюжанка на Київщині перебувала під російською окупацією близько місяця.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Чайка Київ
    Освічений кат, ще мерзеніший, ніж тупе бидло, бо діє свідомо.
  • Олександр Карін
    Та ні, підарасня мокшанська, це не "гітлеризм", це у тисячу разів жахливіший рашизм. І на відміну від німців вас, суки їбані, треба судити всіх! А саму раху стерти з лиця Землі!
  • Люся під полковником
    https://www.youtube.com/channel/UCg7T647ROSeONOCHeNMBduQ Бутусов Плюс
    НГУ отработали Т-72 вблизи Рубежного
    Drone footage of a Russian T-72 MBT being struck multiple times near Rubizhne, Luhansk Oblast.

    https://www.youtube.com/watch?v=tzIplg7-hHY https://www.youtube.com/watch?v=tzIplg7-hHY

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