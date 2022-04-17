Війська РФ обстріляли центр Харкова: п’ятеро людей загинули, 13 - поранені, - ОВА

Сьогодні, 17 квітня, близько 14:00 війська РФ обстріляли центр Харкова. В результаті російських обстрілів 5 людей загинули, 13 - зазнали поранення. Рятувальники продовжують працювати в місцях обстрілів.

Про це повідомляє Суспільне Харків, передає Цензор.НЕТ.

"Харків'яни повідомляють про обстріл центру Харкова", - зазначило в обід видання.

"Центр Харкова — під обстрілом", - порвідомили пізніше журналісти.

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"П’ятеро людей загинули, 13 поранені внаслідок обстрілу центральної частини Харкова — це попередні дані на 15:00, які Суспільному надали у Департаменті охорони здоров’я обласної військової адміністрації. В місцях обстрілів працюють рятувальники", - повідомляє видання.