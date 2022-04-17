СБУ затримала 5 російських агентів і викрила двох колаборантів на Київщині та Херсонщині

Служба безпеки України затримала у різних областях п’ятьох ворожих агентів та двох колаборантів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це спецслужба повідомляє у Фейсбуці.

"На Одещині:

Служба безпеки нейтралізувала агентурну мережу, яка працювала на країну-агресора, і затримала трьох її агентів. Встановлено, що їхні дії координували особи, які у 2014 році втекли до рф.

Напередодні широкомасштабного вторгнення ці агенти нагнітали соціальну напругу у різних регіонах. Зокрема, намагалися вчинити диверсії: шляхом руйнування транспортної інфраструктури, підпалів лісів, пошкодження національно-культурних символів і пам’ятників. Також проводили постановочні мітинги.

За останній місяць плани кураторів змінилися, тож роботу агентів переформатували. Відтоді вони збирали розвіддані: про військові формування на Одещині, розташування блокпостів, волонтерських центрів, настрої місцевих. За потреби – відправляли фотозвіти.

Наразі агенти надають свідчення СБУ про деталі своєї підривної діяльності.

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У Київській області:

спецслужба затримала мешканця Київщини – самопроголошеного голову Димерської ОТГ.

Під час тимчасової окупації в регіоні зрадник добровільно погодився на співпрацю з ворогом. Він одразу "здав" окупантам учасників АТО\ООС, членів місцевої Тероборони, допомагав загарбникам орієнтуватися на місцевості.

За їхніми вказівками він "набирав" фахівців для ремонту електромереж, водіїв для вивезення документів селищної ради, бухгалтерів для організації роботи так званої нової адміністрації та інших. А "гуманітарну допомогу" роздавав місцевим як винагороду за співпрацю з окупантами.

На Херсонщині:

СБУ оголосила заочну підозру самопроголошеному керівнику цивільної адміністрації Нової Каховки.

Чоловік із київською пропискою перейшов на бік ворога: публічно закликав громадян до співпраці з окупантами і просував ідеї налагодження зв’язків із рф. На додачу – ще й відмовлявся від гуманітарної допомоги, організованої українською владою для цивільних.

У Дніпропетровській області:

спецпризначенці СБУ затримали російського агента, який коригував ракетні обстріли.

Місцевий мешканець зізнався слідству, що мав проросійські погляди і вірив у "руZZкий мир". Цим привернув увагу ворожих спецслужб: вони завербували його і доручили зібрати координати військових штабів, фіксувати переміщення техніки ЗСУ.

Заради підвищення рівня довіри зрадник додатково робив розвідку об’єктів критичної інфраструктури після ракетних обстрілів.

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У Миколаєві:

СБУ затримала місцеву жительку, яка систематично "доповідала" окупаційним військам щодо обстановки у місті. Вона відстежувала роботу блокпостів та окремих об’єктів критичної інфраструктури.

Служба безпеки розслідує кожен факт зради, щоб притягнути зловмисників до відповідальності", - йдеться у повідомленні.