Екснардеп Кива закликав Росію застосувати зброю масового ураження в Україні
Про це він написав у своєму Telegram-каналі, проілюструвавши пост світлиною масштабного вибуху, схожого на ядерний, передає Цензор.НЕТ.
Зрадник Кива заявив, нібито "Зеленський, його оточення та Західні куратори, найбільше бояться завдання РФ - превентивного удару, зброєю масового ураження".
"Саме це може поставити крапку у сьогоднішньому протистоянні, не лише з українською владою, а й усім Заходом. Який активно і вже відкрито сьогодні бере участь у воєнному конфлікті в Україні. Далі участь Заходу тільки зростатиме, а значить і жертви з обох боків збільшуватимуться в геометричній прогресії. Затягується час і готуються нові кроки для заподіяння шкоди Росії", - закликав Кива.
Він також заявив, що "грати за правилами" неможливо, бо їх нібито "Захід написав у своїх інтересах і лише для того, щоб ефективніше можна було вас знищити".
Кива також назвав Зеленського "терористом", з яким "не можна вести перемовини".