На кордоні Білорусі та Польщі через санкції ЄС черга вантажівок на 80 км

Сотні вантажівок застрягли на кордоні Польщі та Білорусі. Довжина черги - близько 80 кілометрів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC News.

Черга утворилась через п’ятий пакет санкцій проти Росії. Згідно з новим обмеженням, російським і білоруським вантажівкам заборонено в'їжджати і перебувати на території ЄС.

Під винятком перебувають вантажівки, які транспортують ліки, пошту або ж нафтопродукти.

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Також наразі невідомо, що буде з вантажівками, які вже перебувають на території ЄС.

В Польщі занепокоєні тим, що Росія та Білорусь можуть ввести аналогічні обмеження проти країни.

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