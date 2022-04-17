На кордоні Білорусі та Польщі через санкції ЄС черга вантажівок на 80 км
12 90624
Сотні вантажівок застрягли на кордоні Польщі та Білорусі. Довжина черги - близько 80 кілометрів.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC News.
Черга утворилась через п’ятий пакет санкцій проти Росії. Згідно з новим обмеженням, російським і білоруським вантажівкам заборонено в'їжджати і перебувати на території ЄС.
Під винятком перебувають вантажівки, які транспортують ліки, пошту або ж нафтопродукти.
Також наразі невідомо, що буде з вантажівками, які вже перебувають на території ЄС.
В Польщі занепокоєні тим, що Росія та Білорусь можуть ввести аналогічні обмеження проти країни.