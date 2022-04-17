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Україна не віддасть схід заради закінчення війни. Битва за Донбас може вплинути на хід всієї війни, - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру віддавати території в східній частині країни заради закінчення війни з Росією. Він додав, що українські військові готові битися з російськими військами на Донбасі в битві, яка може вплинути на хід всієї війни.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ось чому для нас дуже важливо не дозволити їм, стояти на своєму, тому що ця битва... вона може вплинути на хід всієї війни. Тому що я не довіряю російським військовим і російському керівництву", - заявив глава держави.

Зеленський зауважив, що в України немає ніяких гарантій, що Росія не спробує знову захопити Київ, якщо їй вдасться захопити Донбас.

"Тому ми розуміємо, що, те що ми їх відбили, і вони пішли, і вони тікали від Києва - з півночі, з Чернігова і з цього напрямку - це не означає, що якщо їм вдасться захопити Донбас, вони не прийдуть далі до Києва", - додав президент.

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Автор: Ірина Дашківська

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Топ коментарі

  • Merkator_R
    Зеленский,обратись к лукашенко с ультиматумом,что если с его территории нас будут обстреливать,вылетать истребили,то они получат ответку Все сразу прекратится.
    Обратись в прямом эфире,чтобы слышал весь мир. Все будут с нами солидарны.
  • Nikolai Chizhevsky
    про Крим саме про Крим,південь само собой таке враження що Зеленський навіть під час війни не горить бажанням воювати за Крим то на 15 років відати хоче то взагалы не згадуе про півострів не такий страшний мордор особливо зараз
  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Подарунки прийшли
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