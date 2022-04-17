Україна не віддасть схід заради закінчення війни. Битва за Донбас може вплинути на хід всієї війни, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру віддавати території в східній частині країни заради закінчення війни з Росією. Він додав, що українські військові готові битися з російськими військами на Донбасі в битві, яка може вплинути на хід всієї війни.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ось чому для нас дуже важливо не дозволити їм, стояти на своєму, тому що ця битва... вона може вплинути на хід всієї війни. Тому що я не довіряю російським військовим і російському керівництву", - заявив глава держави.

Зеленський зауважив, що в України немає ніяких гарантій, що Росія не спробує знову захопити Київ, якщо їй вдасться захопити Донбас.

"Тому ми розуміємо, що, те що ми їх відбили, і вони пішли, і вони тікали від Києва - з півночі, з Чернігова і з цього напрямку - це не означає, що якщо їм вдасться захопити Донбас, вони не прийдуть далі до Києва", - додав президент.

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