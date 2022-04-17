Зеленський запросив Макрона в Україну, щоб він особисто побачив звірства військових РФ

Президент України Володимир Зеленський запросив свого французького колегу Емманюеля Макрона відвідати Київ, щоб той особисто побачив звірства російських військових. На думку глави держави, цей візит змінить позицію французького лідера щодо геноциду української нації.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського телеканалу CNN.

Як зазначає видання, Зеленський запросив Макрона в Україну під час телефонної розмови, яка відбулася минулого тижня. За словами глави держави, він хоче, щоб французький лідер на власні очі побачив звірства росіян на окупованих територіях.

"Я запросив його приїхати, коли у нього буде можливість. Він приїде і побачить, і я впевнений, що він зрозуміє", - сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський прокоментував заяву Макрона про "братні народи": Обов'язково обговорю з ним це питання

На його думку, Макрон хоче зробити якісь кроки для того, щоб Росія вела діалог. Зеленський додав, що під час розмови сказав своєму французькому колезі, що в Україні йде не просто війна, а справжній геноцид українського народу.

Нагадаємо, Макрон відмовився назвати війну Росії проти України геноцидом, заявивши при цьому, що українці та росіяни - "братні" народи. Він пояснив свою відмову називати війну в Україні геноцидом тим, що ця "вербальна ескалація" не допоможе українцям.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Братній" народ не вбиває дітей, не розстрілює цивільних, не ґвалтує жінок іншого "братнього" народу: МЗС про небажання Макрона визнати геноцид українців