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У Тростянці через залишені росіянами міни і розтяжки загинули вже п'ятеро дітей, - мер Бова

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діти
Покидаючи захоплені міста, російські військові масово заміновують території. Через такі дії ворога у Тростянці на Сумщині загинули вже 5 дітей.

Учора, 16 квітня, на розтяжці підірвався місцевий мешканець, який вийшов до лісу погуляти з собакою. Про це розповів мер Тростянця Юрій Бова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на 24 канал.

Собака вибігла за межі дороги і зачепила розтяжку. На щастя, чоловік вижив.

"Таких випадків дуже багато. У нас вже загинули від потрапляння на міни та різні розтяжки 5 дітей. Є поранені також. Таких предметів ще досить багато", – зазначив Бова.

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Він додав, що найчастіше окупанти мінували блокпости та місця, де була техніка.

Наразі у місті є ще багато доріг, які не перевірили, тому фахівці працюють без вихідних.

Автор: Степан Гутник

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Топ коментарі

  • Олександр Карін
    Трохи не по темі:

    "Звільнені Суми роблять замовлення на книжки для дитячої бібліотеки. Першим пунктом - Пушкін. У мене був шок, коли дізналася про це. Що треба зробити, щоб Пушкін закінчився? Ми вісім років сподівалися на самоцензуру читача. Не працює. Потрібна повна заборона." © літературознавець Ганна Улюра

    Нас що, *****, недостатньо бомбили, що деяким довбойобам і досі не дійшло? Потрібен досвід Харкова та Чернігова? Дебіли...
  • Олександр Карін
    Мене вже не стільки від кацапів тіпає, скільки від нашої сраної малоросні, якій навіть війна не здатна відкрити очі.
  • Ksenia VB
    Дітей...батьки і куди дивляться...
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