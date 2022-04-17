У Боровій на Харківщині окупанти призначили свою "владу". Частина техніки РФ рушила звідти на Донбас
Про це повідомляє Борівська селищна рада, інформує Цензор.НЕТ.
В повідомленні вказано, що територія громади повністю окупована російськими військовими. Мобільного зв’язку та інтернету немає, частина населених пунктів - без електрики та газопостачання. Дані про загиблих та поранених мирних мешканців відсутні.
"Значна частина російської техніки поступово виходить з громади в напрямку Донецької області", - повідомили у сільраді.
Окупанти розмістилися в Боровій у будівлях селищної ради, палаці культури, лікарні та домах деяких місцевих підприємців.
"Призначили окупаційну владу з числа місцевих колаборантів, яка тепер має координувати процеси в громаді. ... Є інформація про співпрацю деяких місцевих жителів з окупантами. Такі зрадники надають ворогу інформацію про місцевих, розповідають, у кого чим можна поживитися, допомагають облаштуватися на зайнятій території, організовують їхній побут. Відомо, що один з таких посіпак показав російським військовим маловідомий шлях до населених пунктів Донеччини", - сказано в повідомленні.
Найбільш жорстоким чином окупанти поводяться з людьми на південному сході громади.
"Вдираються до осель громадян, які вимушені були виїхати з громади у зв’язку з окупацією, проводять обшуки, забирають техніку та цінні речі, подекуди виносять повністю все. Були випадки вкидання бойових гранат до погребів у домоволодіннях мирних жителів", - розповіли у сільраді.
В громаді гостро стоїть питання доставки ліків, продуктів, засобів гігієни. Сільрада звернулася до міністра з питань реінтеграції окупованих територій Ірини Верещук та голови Харківської ОВА Олега Синєгубова щодо організації зелених коридорів для евакуації населення та доставки гуманітарної допомоги.