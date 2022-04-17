Міносвіти перегляне шкільну програму з літератури та історії через агресію РФ проти України, - "слуга народу" Бабак
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Міністерство освіти та науки перегляне всю шкільну програму, зокрема з історії та літератури.
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Комітету з питань науки, освіти та інновацій щодо перегляду шкільної програми Сергій Бабак, інформує Цензор.НЕТ.
"Зараз ми серйозно переглянемо всю шкільну програму. І це буде стосуватися не тільки літератури, це буде стосуватися й історії.
Але для цього є величезні й дуже фахові експертні групи в Міністерстві освіти. Це не зовсім питання депутатів, але ми будемо всіляко підтримувати експертів в їх рішеннях", - пояснив він.