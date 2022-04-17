Захисники Маріуполя відмовилися здати місто на вимогу військ РФ, - Шмигаль

Збройні сили України в обложеному російськими військами Маріуполі відкинули ультиматум окупантів про здачу.

Про це голова українського уряду Денис Шмигаль сказав в інтерв’ю виданню ABC News, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеканал "Прямий".

За його словами, українські військові продовжують захищати місто, висунутий окупантами ультиматум про здачу вони відкинули. Прем’єр додав, що окупанти змогли захопити тільки одне велике українське місто.

"Лише Херсон перебуває під контролем російських збройних сил, але всі інші міста перебувають під контролем України", – наголосив прем’єрміністр.

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Шмигаль додав, що у жителів Маріуполя немає ані води, ані їжі, ані тепла, ані електрики. Він закликав світову спільноту зупинити гуманітарну катастрофу, яка склалася в обложеному місті.