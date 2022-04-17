Воїни 93-ї ОМБр знищили ворожий гелікоптер Ка-52 за допомогою "Оси". ФОТОрепортаж

Воїни 93-ї окремої мехбригади знищили модерний російський гелікоптер Ка-52 за допомогою радянського ПЗРК "Оса"

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці 93-ї ОМБр.

"Шкода було "Стінгера" на них витрачати, тому російський гвинтокрил Ка-52 збили звичайною "Іглою", - офіцер 93 бригади Холодний Яр на ім’я Ярослав розповів деталі збиття гелікоптера на Харківщині і показав фотографії з дрона.

"Вночі ворожі гелікоптери заходили дуже низько. Вони кружляли над нашими позиціями, не даючи можливості навіть підняти голову. І хлопець-зенітник, прикомандирований до мого підрозділу, випустив по них дві ракети. Одна, щоправда, потрапила у теплову пастку, а інша збила Ка-52. Він впав. Були спроби ворога залетіти на наші позиції літаками та стріляти ракетами, але атаки ворога успіхів не мали.

Оскільки вертоліт впав досить далеко від наших позицій, ближче до ворога, ми змогли близько підійти до нього лише вночі. А вдень літали туди дроном, аби роздивитися його згорілі уламки детальніше.

Жартуємо між собою, що збили російський гвинтокрил приблизною вартістю 15 мільйонів доларів зброєю за 100 баксів, за яку заплатили ще за совєтів".

Офіцер уточнив, що окупанти зараз намагаються вести активний обстріл за допомогою артилерії та авіації у зоні його відповідальності. "У нашому районі є розв’язка, яку вони намагаються захопити", - сказав Ярослав.

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