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Молдова відмовилася продавати Україні свої винищувачі, - ЗМІ

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У перші дні війни Україна звернулася до Молдови з проханням передати Міг-29, що перебувають на балансі і не використовуються.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Європейська правда. 

За даними ЄП, у перші дні російського вторгнення керівництво України зверталося до уряду Молдови з проханням продати або передати Україні бойову авіацію молдовських ВПС.

На балансі Міноборони Молдові перебувають 6 винищувачів Міг-29, що базуються на авіабазі в селі Маркулешти, у північній частині країни. За офіційними даними, всі вони у робочому стані, але літаки давно не піднімалися у повітря. Кишинів тривалий час намагався їх продати, аукціон не дав успіху.

Однак джерела видання стверджують, що Київ на своє прохання отримав категоричну відмову від керівництва уряду Молдови, з поясненням "ми не хочемо дратувати Росію". У Молдові вважали, що РФ вважатиме це порушенням принципу нейтральності.

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Автор: Роман Свиридович

Топ коментарі

  • Скажений Равлик
    ****, ну і сусіди у нас навколо - прсто гниди
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Молдова виявилась серливою...
  • Панас Стець
    а ми ********** мамалижних газом підтримували, коли кацапи їм його перекрили... навіщо, питається в задачі?????
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