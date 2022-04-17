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Комендантську годину у Великодню ніч скасували на Дніпропетровщині, - облрада

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пасха
В ніч з 23 на 24 квітня у Дніпропетровській області скасовано комендантську годину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо Великодня. Комендантську годину в ніч з 23 на 24 квітня скасовано. Всі віряни зможуть відвідати богослужіння. Керівники органів місцевого самоврядування вже отримали вказівку не вимикати вуличне освітлення і за потреби збільшити кількість громадського транспорту. Вживати алкогольні напої в громадських місцях людям заборонено", - йдеться в повідомленні.

За безпекою в посиленому режимі стежитимуть співробітники Нацполіції разом з військовими ЗСУ. Ми їм повністю довіряємо і знаємо, що кожен мешканець області буде під надійним захистом.

Також читайте: На Дніпропетровщині скорочують комендантську годину

Автор: Богдан Русінко

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Топ коментарі

  • вован_непутЕн
    Звісно, що "під надійний захист" включають лише так званих "православних", переважаюча більшість котрих ще й мааацковськаага патріархату. А католики, котрі вчора мали таку ніч, за людей не вважаються.
    Я правильно зрозумів?
    Не вимикати освітлення та скасувати комендантську годину під час воєнних дій. Ви з глузду поїхали?
  • Михаил Батькович 2510fbed
    Тю, нахіба? Так уже горит паски и яйца посвятить?
  • Валерий Викторович 053e9aad
    ЧТО ЗА ИДИОТИЗМ !!!! не играйте в миролюбие и ,, человечность,, , какие яйца , какая пасха ? у нас война !!!!! или популизм берет верх над здравым смыслом ? в николаеве , один любитель видосиков , приговорил 35 человек и админ-здание , хотите похоронить сотни в церквях днепра ? ВЫ ИДИОТЫ ?
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