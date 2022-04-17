Комендантську годину у Великодню ніч скасували на Дніпропетровщині, - облрада

В ніч з 23 на 24 квітня у Дніпропетровській області скасовано комендантську годину.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо Великодня. Комендантську годину в ніч з 23 на 24 квітня скасовано. Всі віряни зможуть відвідати богослужіння. Керівники органів місцевого самоврядування вже отримали вказівку не вимикати вуличне освітлення і за потреби збільшити кількість громадського транспорту. Вживати алкогольні напої в громадських місцях людям заборонено", - йдеться в повідомленні.

За безпекою в посиленому режимі стежитимуть співробітники Нацполіції разом з військовими ЗСУ. Ми їм повністю довіряємо і знаємо, що кожен мешканець області буде під надійним захистом.

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