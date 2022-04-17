У Київській області заасфальтують тимчасову переправу на під’їзді до Ірпеня

На Київщині розпочали асфальтування тимчасової переправи на під’їзді до Ірпеня. По всій області комунальники вже встигли розчистити 125 км доріг та вулиць, відновлюють газопостачання, світло та водопостачання

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє у телеграм-каналі заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він зазначив, що розчищено 125 км доріг та вулиць, 102 км Житомирської траси, прибрано 14 км траси М-07 Київ – Ковель, Р-30 під’їзд до Ірпеня – 2,8 км та ще 4 км траси Т-10-01 Ворзель – Забуччя – /Київ-Чоп/.

"Сьогодні дорожники асфальтують тимчасову переправу на під’їзді до Ірпеня", - поінформував Тимошенко.

Упродовж минулої доби вдалося відновити електропостачання для 19 594 споживачів. Повністю або частково відновлено розподіл газу у 82 населених пунктах.

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У Бучі через дизель-генератори наповнено питною водою декілька водонапірних башт, що дало можливість відновити водопостачання у невеликій частині міста. Поновило роботу підприємство, що розливає бутельовану воду. Мешканцям сіл Микуличі, Клавдієво-Тарасове та Пороскотень теж подається вода.

А в селищі Іванків повністю відновлено електропостачання, що дало можливість запустити воду у систему.

Наразі 80% абонентів селища забезпечено цілодобовим централізованим водопостачанням, решта 20% погодинно – 4 години вранці та 4 години ввечері до з’ясування якості питної води.