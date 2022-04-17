У двір прилетіла "Точка-У", але люди не хочуть виїжджати, - Гайдай про деяких жителів Луганщини із "синдромом Термінатора"

На Луганщині деякі місцеві, незважаючи на обстріли російськими окупантами, відмовляються від евакуації.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Залишились зараз люди, які більш самовпевнені, напевно. Якийсь у них синдром Термінатора. Вони думають, що їх це все якось омине. Сьогодні був у Лисичанську, на подвір'ї, куди прилетіла "Точка-У". Там вирва, якби я спустився туди і став сам собі на плечі, то я б все рівно не був би над землею. Колосальний удар. І тут ходять спокійно люди, прямо на подвір'ї.

Ми їм кажемо: "давайте може в евакуацію?". А вони кажуть: "Нам і тут добре, нас все влаштовує".

Проблема в тому, що залишились такі "важкі" люди, вперті, які починають виїжджати тільки тоді, коли вони бачать розірваних від снарядів сусідів. Бачать відірвані голови, руки, розірвані тулуби. Це для них вже хороший каталізатор, на жаль. Але іноді буває вже запізно. Бувають на стільки щільні обстріли, що ми просто не можемо їх забрати", - пояснив він.

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