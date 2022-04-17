Кілька іноземних лідерів можуть відвідати Україну наступного тижня, - ОП

Наступного тижня Україну можуть відвідати кілька іноземних лідерів. Також повернеться до роботи в Києві низка послів.

Про це заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква розповів в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

"Не можу вам розкрити, лідери яких країн відвідають Київ. Скажу лише, що дійсно на наступному тижні декілька подібних візитів планується", - зазначив він.

За його словами, такі візити є свідченням підтримки України та допомоги, оскільки кожен лідер приїжджає з "конкретними результатами" або щодо постачання озброєння, або підтримки санкцій, підтримки пришвидшеного просування до ЄС.

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"Географія таких візитів, кількість країн, які відвідують столицю України – Київ, буде розширюватися", - підкреслив Жовква.

Він також поінформував, що наступного тижня очікується повернення до Києва низки іноземних послів.