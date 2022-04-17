Новини

В Росії відкрили кримінальну справу через знесення пам’ятника Жукову в Харкові

18 480116
жуков,харків
Слідчий комітет Російської Федерації відкрив кримінальну справу за фактом демонтажу у Харкові пам’ятника Георгію Жукову.

Про це повідомили російській державні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Слідчий комітет відкрив справу за фактом знесення пам’ятника. Раніше росЗМІ писали, що пам’ятник знесли "українські націоналісти".

Нагадаємо, вранці 17 квітня представники підрозділу "Азов" демонтували погруддя радянського маршала Георгія Жукова в Харкові. На постаменті без Жукова з'явився напис "Слава Україні" та національний герб.

Дивіться: У Харкові демонтували пам'ятник Жукову. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Ольга Лузан

Топ коментарі

  • Diogen Gdl
    Как харьковчанин скажу что там должен быть бюст Залужного.
  • Egor Shevtsov 094467b8
    ну які кончені!
  • Larissa Kora 56c14f78
    Поцілуйте себе в сраку, кацапи обдовбані.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини