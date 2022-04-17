Знищення крейсеру "Москва" довело високий рівень професіоналізму інженерів та робітників КБ "Луч", - гендиректор підприємства Коростельов

Генеральний директор державного підприємства Київського конструкторського бюро "Луч" Олег Коростельов виступив із коментарем щодо знищення ракетного крейсеру "Москва" розробкою цього підприємства ракетою "Нептун".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це цдеться у фейсбуці підприємства.

У зверененні Генерального конструктора - Генерального директора ДП "ДержККБ "Луч" Олега Коростельова зазначається: "Знищення комплексом 360МЦ "Нептун" флагману російського чорноморського флоту ракетного крейсеру "Москва" вкотре довело високий рівень професіоналізму інженерів та робітників ДП "ДержККБ "Луч" і кооперації наших підприємств-субпідрядників, яка створювалася протягом останніх 15 років. Від розробки аванпроєкту до натискання кнопки "Пуск" 13 квітня 2022 року - роки важкої праці та великої відповідальності багатьох людей на заводах і в лабораторіях. Я вдячний тим, хто пліч-о-пліч створював з нами "Нептун". Я дуже добре пам‘ятаю всіх, мої друзі, і дуже хочу після нашої спільної перемоги потиснути кожному руку.

Я дякую Президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. Я пам‘ятаю виставку "Зброя та безпека - 2019", коли у кабіні рухомого командного пункту комплексу "Нептун" я презентував Вам концепцію застосування цього озброєння. Не зважаючи на скепсис багатьох чиновників та військових, Ви повірили в КБ "Луч" та "Нептун", прийнявши важке, але державницьке рішення.

Росіяни продовжують бомбардування та ракетні удари по підприємствам української ракетної галузі, знищуючи наші цехи та станки. Але вони ніколи не знищать наш розум та наші ідеї, здатні створювати гідну зброю світового рівня.

Дякую всім робітникам нашої галузі за якісну роботу! Слава Україні".

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