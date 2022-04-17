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Знищення крейсеру "Москва" довело високий рівень професіоналізму інженерів та робітників КБ "Луч", - гендиректор підприємства Коростельов

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нептун,коростелев
Генеральний директор державного підприємства Київського конструкторського бюро "Луч" Олег Коростельов виступив із коментарем щодо знищення ракетного крейсеру "Москва" розробкою цього підприємства ракетою "Нептун".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це цдеться у фейсбуці підприємства. 

У зверененні Генерального конструктора - Генерального директора ДП "ДержККБ "Луч" Олега Коростельова зазначається: "Знищення комплексом 360МЦ "Нептун" флагману російського чорноморського флоту ракетного крейсеру "Москва" вкотре довело високий рівень професіоналізму інженерів та робітників ДП "ДержККБ "Луч" і кооперації наших підприємств-субпідрядників, яка створювалася протягом останніх 15 років. Від розробки аванпроєкту до натискання кнопки "Пуск" 13 квітня 2022 року - роки важкої праці та великої відповідальності багатьох людей на заводах і в лабораторіях. Я вдячний тим, хто пліч-о-пліч створював з нами "Нептун". Я дуже добре пам‘ятаю всіх, мої друзі, і дуже хочу після нашої спільної перемоги потиснути кожному руку.

Я дякую Президенту України Володимиру Олександровичу Зеленському. Я пам‘ятаю виставку "Зброя та безпека - 2019", коли у кабіні рухомого командного пункту комплексу "Нептун" я презентував Вам концепцію застосування цього озброєння. Не зважаючи на скепсис багатьох чиновників та військових, Ви повірили в КБ "Луч" та "Нептун", прийнявши важке, але державницьке рішення.

Росіяни продовжують бомбардування та ракетні удари по підприємствам української ракетної галузі, знищуючи наші цехи та станки. Але вони ніколи не знищать наш розум та наші ідеї, здатні створювати гідну зброю світового рівня.

Дякую всім робітникам нашої галузі за якісну роботу! Слава Україні".

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Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

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  • Jimmy Hill
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    Ракетний удар «Нептуна» показує силу української зброї - з таким заголовком після ураження флагмана російського Чорноморського флоту вийшла стаття у газеті «Вашингтон пост».

    Видання пише, що імпульс до розвитку ракетного виробництва Україна отримала у 2014 році після анексії Криму. Саме тоді прискорилась розробка та виробництво ракетного комплексу «Нептун» - пише видання.
    «Нова ракета на той час привернула мало уваги. Але тепер він опинився в центрі уваги після того, як представник американської оборони заявив, що українські сили використали ракети «Нептун», щоб завдати удару та потопити російський флагманський військовий корабель «Москва» в Чорному морі» - йдеться у статті.
    «Для українців, якщо вони змогли потопити цей корабель або пошкодити його власними ракетами «Нептун», це, по-перше, предмет гордості та корисний військовий потенціал, оскільки вони зможуть тримати російський флот у страху», - сказав полковник Марк Кансіан, старший радник програми міжнародної безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень.
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