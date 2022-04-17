На Східному напрямку знищено 60 окупантів, 1 танк, 2 БМП, 3 артсистеми та 1 гелікоптер, - ОТУ "Схід"
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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська не полишають спроб прорвати нашу оборону на окремих напрямках.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОТУ "Схід".
У повідомленні зазначається: "17 квітня, українські захисники відбили 5 ворожих атак. Наші воїни знищили: собового складу – 60; танків – 1; БМП – 2; МТЛБ – 2; артилерійських систем – 3; АТ – 3; вертольотів – 1".