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На Східному напрямку знищено 60 окупантів, 1 танк, 2 БМП, 3 артсистеми та 1 гелікоптер, - ОТУ "Схід"

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схід,оту
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські фашистські війська не полишають спроб прорвати нашу оборону на окремих напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у фейсбуці ОТУ "Схід".

У повідомленні зазначається: "17 квітня, українські захисники відбили 5 ворожих атак. Наші воїни знищили: собового складу – 60; танків – 1; БМП – 2; МТЛБ – 2; артилерійських систем – 3; АТ – 3; вертольотів – 1".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Східному напрямку відбито 1 атаку, знищено 16 окупантів, 2 БМП, 4 артсистеми, 3 безпілотника, - ОТУ "Схід"

Автор: Роман Свиридович

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Топ коментарі

  • Максим Лапко 443e3f69
    Слава Героям України!!
  • оззи
    нормас. так тримати!
  • Йцу Кенг 07b0c614
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