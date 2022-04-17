Ядерна зброя - це елемент шантажу всього світу Росією. Варто заспокоїтись, це виключно погрози, - Буданов

Вірогідність застосування Росією ядерної зброї є досить малоймовірною.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Заспокойтеся всі, це виключно погрози. Якщо Путін до кінця втратить глузд і спробує це зробити, по-перше, навіть технічно це не так легко зробити.

Так, він може намагатися це зробити, проте досить малоймовірно, що він на це піде. Це елемент торгу, елемент шантажу всього світу, і всі це розуміють", - пояснив він.

Також читайте: Екснардеп Кива закликав Росію застосувати зброю масового ураження в Україні