Ядерна зброя - це елемент шантажу всього світу Росією. Варто заспокоїтись, це виключно погрози, - Буданов
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Вірогідність застосування Росією ядерної зброї є досить малоймовірною.
Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.
"Заспокойтеся всі, це виключно погрози. Якщо Путін до кінця втратить глузд і спробує це зробити, по-перше, навіть технічно це не так легко зробити.
Так, він може намагатися це зробити, проте досить малоймовірно, що він на це піде. Це елемент торгу, елемент шантажу всього світу, і всі це розуміють", - пояснив він.