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Ядерна зброя - це елемент шантажу всього світу Росією. Варто заспокоїтись, це виключно погрози, - Буданов

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рф,зброя,ядерна
Вірогідність застосування Росією ядерної зброї є досить малоймовірною.

Про це в ефірі телемарафону повідомив очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"Заспокойтеся всі, це виключно погрози. Якщо Путін до кінця втратить глузд і спробує це зробити, по-перше, навіть технічно це не так легко зробити.

Так, він може намагатися це зробити, проте досить малоймовірно, що він на це піде. Це елемент торгу, елемент шантажу всього світу, і всі це розуміють", - пояснив він.

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Автор: Богдан Русінко

Топ коментарі

  • Анатолий К 65c6a92d
    О, проснувся супер розвідник Блуданов. А хто проспав дату нападу і хто проспав південь?
  • Стрелок
    Марік 21:00 17.04 - Хлопці ок, готуються к піздорезу - Порт у орков - Азову висунуто ультиматум, Азов послав орків за кораблем - Сьогодні вночі орки планують знищити Азовсталь вщент Далі ДУЖЕ важливо і це хлопці просять максимально росповсюдити
    Зараз на території Азовсталі близько 1000 цивільних, які врятувались там від бомбардувань. Азов не має змоги їх захистити, бо кацапи попередили, що сьогодні будуть бомбити ФАБ 1000 і ФАБ 3000. Уходити цівільні не хочуть, бо всі їх домівки розтрощені і йти їм нікуди
    Потрібно негайно максимально оприлюднити цю інформацію щоб вирішити питання з зеленим коридором або іншим чином. Ще раз: до мене тільки що звернувся Михайло Вершинін з проханням максимального розголосу. І чим скоріше, тим краще. Не підведіть.
    https://twitter.com/**************/status/1515747671113359360
  • Світлана Іванчук
    Тобто коли влада говорила про шашлики, то маємо не шашлики, а повномасштабну війну. А також маємо десятки тисяч жертв повномасштабної війни, жертв яким можна було запобігти, якби до початку вторгнення була проведена евакуація населення з прикордонних районів, а це стало б можливим, якби розвідка надала війську вчасно данні по вторгненню. По якійсь причині не був достатньо прикритий Чорнобильський напрямок, тут теж хтось прорахувався і не лише тут... А зараз цей хтось каже, що не буде ядерного удару? Тобто по логіці поперднього досвіду ми всі маємо бути готовим до цього удару кожної секунди. Бо до війни влада казала, що її теж не буде за данними нашої розвідки.
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